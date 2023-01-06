3 مليارات دولار قيمة المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة لأوكرانيا

العالم-الامريكيتان

وكانت وكالة "رويترز" قد ذكرت أن واشنطن ستدرج نحو 50 عربة مشاة قتالية "برادلي" في الحزمة القادمة من المساعدات العسكرية إلى كييف، وسيتم الإعلان عن ذلك يوم 6 يناير.



ونقلت الوكالة ذلك عن مصادرها، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أشار في وقت سابق إلى أن السلطات الأمريكية تدرس إمكانية توريد عربات "برادلي" إلى أوكرانيا.



بدوره، أكد المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر في مؤتمر صحفي يوم الخميس، أنه في الأيام القليلة المقبلة، سيعرض البنتاغون بيانات إضافية حول توقيت التدريب القتالي للقوات المسلحة الأوكرانية على استخدام "برادلي".



ولفت إلى أنّ السلطات الأمريكية تدرس خيار إجراء تدريب قتالي للجيش الأوكراني على استخدام نظام الدفاع الجوي "باتريوت" على الأراضي الأمريكية.