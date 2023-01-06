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أوليانوف: ادعاء الغرب حول الطائرات المسيرة ذريعة ساذجة لوقف مفاوضات فيينا

أوليانوف: ادعاء الغرب حول الطائرات المسيرة ذريعة ساذجة لوقف مفاوضات فيينا
الجمعة ٠٦ يناير ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٤ بتوقيت غرينتش

صرح ميخائيل أوليانوف ، رئيس الوفد الروسي لمفاوضات رفع العقوبات ، أن ادعاء الغرب بإرسال ايران طائرات مسيرة إلى روسيا لاستخدامها في حرب أوكرانيا ، مجرد ذريعة ساذجة لوقف المفاوضات بشأن استئناف تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي).

العالم - ايران

وفي تغريدة له على تويتر كتب أوليانوف: يبدو أن الترويكا الاوروبية (المانيا وفرنسا وبريطانيا) واميركا تميلان إلى التحرك نحو "الخطة ب".

ووصف هذا النهج بأنه "خطأ كبير" وأضاف: من الصعب توقع أن تكون مثل هذه الخطة خيارًا صالحًا. إنها على الأرجح مهمة عبثية.

يذكر ان المفاوضات حول استئناف التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة وصلت بعد أشهر من المشاورات المكثفة إلى مرحلة يتم فيها التوصل إلى اتفاق نهائي إذا قبلت اميركا بصفتها الطرف المنتهك للخطة ، مطالب إيران المنطقية ومتطلبات تبلور اتفاق مستديم وموثوق.

وتريد معظم الدول المشاركة اختتامًا أسرع للمفاوضات ، لكن التوصل إلى اتفاق نهائي ينتظر قرارات سياسية من جانب اميركا فيما يتعلق بالعديد من القضايا المهمة والرئيسية المتبقية.

كما تؤكد الجمهورية الإسلامية أنه إذا تصرف الجانب الأمريكي بواقعية ، فمن الممكن التوصل إلى اتفاق في فيينا. الاتفاق الذي تنشده إيران هو وثيقة ترفع العقوبات الى الاحد الاقصى وستستفيد المنطقة من تنفيذه.

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