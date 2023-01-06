ايران في المرتبة الثامنة عالميا في المحاصيل الزراعية والبستنة

العالم - ايران

وقال حسين دماوندي نجاد في تصريح له الخميس: إن استهلاك الفرد الايراني من العسل هو من أعلى معدلات استهلاك الفرد في العالم ، لأن نصيب الفرد من الاستهلاك في العالم يبلغ حوالي 500 غرام ، لكن نصيب الفرد من الاستهلاك العسل في ايران يزيد على كيلو غرام واحد وهو أمر واعد بالرغم من أن تكلفة إنتاج العسل في البلاد مرتفعة.

واعتبر دماوندي نجاد ، خلال لقائه مع مسؤولي مؤسسات الثروة الحيوانية والدواجن بمحافظة أذربيجان الشرقية (شمال غرب)، وضع قطاع النحل في دائرة شئون الإنتاج الحيواني بالخطأ وقال: إن إنتاج 120 مليون طن من المحاصيل الزراعية ومنتجات البستنة سنويا في البلاد والمرتبة الثامنة على مستوى العالم ، يكشف عن دور النحل وصناعة العسل في هذا الصدد ، وان بعض منتجات البستنة والمزارع تعتمد بنسبة تصل إلى مئة بالمئة على النحل وبدون وجوده وبواسطة الرياح والحشرات الأخرى لن يتمكنوا من التلقيح.