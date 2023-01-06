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قائد عسكري ايراني: وحداتنا المدفعية والصاروخية بين القوى المتفوقة في العالم

قائد عسكري ايراني: وحداتنا المدفعية والصاروخية بين القوى المتفوقة في العالم
الجمعة ٠٦ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:١٠ بتوقيت غرينتش

اكد نائب الشؤون التنسيقية للقوات البرية لحرس الثورة الإسلامية في ايران العميد علي اكبر بورجمشيديان بان وحدات المدفعية والصواريخ الإيرانية هي من بين القوى المتفوقة في العالم.

العالم - ايران

وفي تصريح له يوم الخميس اعتبر العميد جمشيديان أن وحدات المدفعية طورت نفسها بعد سنوات من الدفاع المقدس (1980-1988) وهي اليوم وحدات عسكرية حديثة وقال: ان وحدات المدفعية والصواريخ الإيرانية هي من بين القوى المتفوقة في العالم.

واشار إلى الدور الذي لا غنى عنه والفعال لوحدات المدفعية في العمليات ، وقال: إن هذه الوحدات العسكرية يمكنها لوحدها إكمال عملية ما ويجب تعزيزها.

وقال العميد بورجمشيديان : ان وحدة المدفعية هي أكثر الاقسام العسكرية تخصصًا وفنيًا وعلميًا ، وان الكوادر الاكثر شبابية ونخبوية في القوات العسكرية تعمل في هذه الوحدة العسكرية.

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