قائد عسكري ايراني: وحداتنا المدفعية والصاروخية بين القوى المتفوقة في العالم

العالم - ايران

وفي تصريح له يوم الخميس اعتبر العميد جمشيديان أن وحدات المدفعية طورت نفسها بعد سنوات من الدفاع المقدس (1980-1988) وهي اليوم وحدات عسكرية حديثة وقال: ان وحدات المدفعية والصواريخ الإيرانية هي من بين القوى المتفوقة في العالم.

واشار إلى الدور الذي لا غنى عنه والفعال لوحدات المدفعية في العمليات ، وقال: إن هذه الوحدات العسكرية يمكنها لوحدها إكمال عملية ما ويجب تعزيزها.

وقال العميد بورجمشيديان : ان وحدة المدفعية هي أكثر الاقسام العسكرية تخصصًا وفنيًا وعلميًا ، وان الكوادر الاكثر شبابية ونخبوية في القوات العسكرية تعمل في هذه الوحدة العسكرية.