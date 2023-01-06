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الاحتلال الاميركي يُسلح 'قسد' بصواريخ 'تاو' ومضادات طائرات

الاحتلال الاميركي يُسلح 'قسد' بصواريخ 'تاو' ومضادات طائرات
الجمعة ٠٦ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٦ بتوقيت غرينتش

كشفت مصادر مقربة من ميليشيا “قسد” عن قيام القوات الأمريكية بتزويد مسلحيها بعشرات الصواريخ من نوع “تاو” وعدد من مضادات الطائرات المحمولة على الكتف.

العالم - سوريا

وقالت المصادر أن “قوات سوريا الديمقراطية "قسد” تسلمت الأسلحة الجديدة منتصف الشهر الماضي، موضحة ان القوات الأمريكية قامت بتدريب مسلحي “قسد” على استخدام هذه الصواريخ قبل أن تقوم بتسليمها شحنة كبيرة منها على دفعات.

وكشفت المصادر أن القسم الأكبر من هذه الصواريخ المضادة للمدرعات والطائرات، تم نقلها إلى مناطق “منبج- عين العرب- تل رفعت” بريف حلب الشمالي الشرقي.

وتابعت المصادر أن هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها الجيش الأمريكي بتسليم هذا الطراز من الصواريخ إلى المسلحين الموالين له في قوات “قسد” منذ دخوله إلى شرق الفرات.

وأوضحت المصادر أن نحو 80 مسلحا من قوات “قسد” تلقوا تدريباتهم على الأسلحة الجديدة مطلع الشهر الماضي، تحت إشراف عسكريين أمريكيين، وذلك في أحد المعسكرات الخاضعة لسيطرة “قسد” والقوات الأمريكية بمحيط مدينة القامشلي، بريف محافظة الحسكة، أقصى شرق سوريا.

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