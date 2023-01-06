المقاومة في مواجهة حكومة نتنياهو الجديدة

العالم - مع الحدث

وقال ضيف الحلقة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي هيثم ابو الغزلان إن إطلاق سراح الأسير الفلسطيني كريم يونس جاء ضمن إطار انهاء محكوميته ولا فضل للعدو الإسرائيلي على الأسير في هذا الإطار.

وأضاف إن الأسرى هم دائما على قائمة أولويات المقاومة الفلسطينية وإن فصائل المقاومة تسعى لغطلاق سراح الأسرى بالاضافة الى ذلك إن هناك محاولات من قبل الاسلرى الفلسطينيين لتحرير أنفسهم من داخل السجن كما فعل أبطال سجن جربوع في الفترة الاخيرة.

هيثم ابو الغزلان أكد إن ما يقوم به نتنياهو وبن غفير من اقتحام الاقصى هو من أجل الضغط على الاسرى الذين اعلنوا بالأمس الاستنفار العام والاستعداد بكل قوة واقتدار لمواجهة السياسية الصهيونية الجديدة ضد الفلسطينيين.

كما أكد إن اعدام الفلسطينيين الذين يتصدون للصهاينة المتطرفين هو يأتي ضمن سياسة ممنهجة عمل على تنفيذها نتنياهو وحكومته الجديدة التي وصفها السيد حسن نصرالله بحكومة المجانين.

من جهته قال الباحث السياسي علي شديد ان الشعب الفلسطيني ومقاومة أمام حكومة إسرائيلية تشكل خطرا كبيرا على المسجد الاقصى وكافة المقدسات الفلسطينية وعلى المنطقة بشكل عام.

وأضاف إن الحكومة الإسرائيلية الجديدة شكلت أزمة عدم الإستقرار في الأراضي المحتلة لأن حكومة نتنياهو تضم كافة المكونات الدينية في الاحتلال.

علي شديد أكد أن المكونات الدينية الاسرائيلية في حكومة نتنياهو تعي ما تريد وهي ترى التصعيد جزءا من الوصول الى أهدافهم العنصرية.

من جهته قال القيادي في لجان المقاومة الشعبية أبو الحسن الششنية إن الصهيانية أجمعوا على انضاج الحكومة الجديدة برئاسة نتنياهو التي تضم متطرفين كبن غفير وغيرهم.

وأضاف إن نتنياهو الآن في أزمة حقيقية من شأنها أن تخلق صراعا كبيرا وأزمة كبيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدا أن العدو يفهم الخطوط الحمراء بالنسبة للمقاومة الفلسطينية وانه اذا تجاوزها فستكون هناك معركة كبيرة جدا، مشيرا الى معركة سيف القدس التي كبدت الاحتلال خسائر وفشل ذريع.

ضيوف الحلقة:

هيثم ابو الغزلان – قيادي في حركة الجهاد الإسلامي

علي شديد – باحث سياسي

أبو الحسن الششنية – قيادي في لجان المقاومة الشعبية