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معادلة المقاومة في مواجهة حكومة نتنياهو

الجمعة ٠٦ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٦ بتوقيت غرينتش

بعد اقتحام بن غفير المسجد الاقصى كوزير ادخل محور المقاومة معادلة الاقصى والقدس مقابل تفجير المنطقة.

العالم - مع الحدث

وباتت حكومة مجانين نتنياهو على حد تعبير السيد حسن نصرالله في موقع تحد خطر بحسب خبراء صهاينة ما قد يعطل خطط الضم والهيكل وتهجير أبناء الضفة.

فكيف سيتعامل نتنياهو مع معادلة الأقصى مقابل تفجير المنطقة؟ هل تكبل معادلة محور المقاومة هذه أيدي مجانين نتنياهو في الحكومة؟ ما استعدادات المقاومة لمواجهة خطط العدو في القدس والضفة المحتلتين؟ أي خيارات أمام المقاومين في الضفة وغزة لكسر خطط الاحتلال؟

برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الإخبارية من استوديوهات بيروت ناقش مستقبل حكومة نتنياهو الجديدة والمقاومة الفلسطينية في ظل التطورات الأخيرة التي تشهدها الساحة الفلسطينية المحتلة..

ضيوف الحلقة:

هيثم ابو الغزلان – قيادي في حركة الجهاد الإسلامي

علي شديد – باحث سياسي

أبو الحسن الششنية – قيادي في لجان المقاومة الشعبية

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