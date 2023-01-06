انطلاق مسيرة جماهيرية حاشدة تحت شعار "الحصار حرب" بصعدة

العالم - الیمن

وكانت اللجنة المنظمة للفعاليات، قد دعت، أبناء الشعب اليمني إلى الخروج الجماهيري الكبير اليوم الجمعة، في مسيرات (الحصار حرب) في العاصمة صنعاء والمحافظات، مشددة على أهمية المشاركة الواسعة في هذه المسيرات للتنديد باستمرار العدوان والحصار الأمريكي السعودي الإماراتي والتأكيد على استمرار الصمود والثبات في مواجهة العدوان.

وحددت اللجنة المنظمة ساحة الخط الدائري- جولة الجامعة الجديدة - مكانا لمسيرة (الحصار حرب) اليوم الجمعة في العاصمة صنعاء والمحافظة.

وفي محافظة صعدة حددت اللجنة المنظمة مدينة صعدة مكانا لمسيرة (الحصار حرب) صباح اليوم الجمعة

في محافظة إب، حددت اللجنة المنظمة الإستاد الرياضي بمدينة إب مكاناً للاحتشاد في مسيرة (الحصار حرب) بعد ظهر الجمعة، كما حددت اللجنة المنظمة الشارع العام وسط مدينة يريم مكانا لمسيرة (الحصار حرب) لمديريات المربع الشمالي صباح اليوم.

وفي محافظة تعز، حددت اللجنة المنظمة ساحة الرسول الأعظم بمفرق ماوية مكانا للاحتشاد في مسيرة (الحصار حرب) بعد ظهر الجمعة.

وفي محافظة ذمار، حددت اللجنة المنظمة الشارع العام بمدينة ذمار مكانا للتجمع لمسيرة (الحصار حرب) الساعة العاشرة صباح اليوم، وكذلك في مديريتي جبل الشرق وعتمة ضمن.

وفي محافظة الحديدة، حددت اللجنة المنظمة ساحتي شارع الميناء ومديرية الزيدية، مكانا لمسيرة (الحصار حرب) عصر الجمعة.

وفي محافظة البيضاء، حددت اللجنة المنظمة مدينة البيضاء لمربع البيضاء ومدينة رداع لمربع رداع لمسيرة (الحصار حرب) عصر السبت.

وفي محافظة المحويت، حددت اللجنة المنظمة مدينة المحويت مكانا لمسيرة (الحصار حرب) عصر اليوم.

وفي محافظة ريمة، حددت اللجنة المنظمة مركز مديرية الجبين ساحة للاحتشاد لمسيرة (الحصار حرب) عقب صلاة الجمعة.

وفي محافظة حجة، حددت اللجنة المنظمة مدينة حجة ومديرية المحابشة ومديرية عبس ومديرية مستبا، مكاناً لمسيرة (الحصار حرب) عصر الجمعة.

وفي محافظة عمران، حددت اللجنة المنظمة شارع حجة جوار الأوقاف، مكاناً للاحتشاد الجماهيري في مسيرة (الحصار حرب) عصر الجمعة.

وفي محافظة الجوف، حددت اللجنة المنظمة ساحة سوق الاثنين بمدينة المتون، مكاناً لمسيرة (الحصار حرب) صباح الیوم الجمعة.

وفي محافظة مارب تم تحديد مديرية الجوبة مكانا لمسيرة (الحصار حرب) عقب صلاة الجمعة.