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إصابة نحو 10 أشخاص في حادث إطلاق نار في ولاية فلوريدا الأمريكية

إصابة نحو 10 أشخاص في حادث إطلاق نار في ولاية فلوريدا الأمريكية
الجمعة ٠٦ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:٥٦ بتوقيت غرينتش

أُصيب نحو 10 أشخاص في حادث إطلاق نار قرب مطعم شهير في مدينة ميامي جاردينز بولاية فلوريدا الأمريكية.

العالم - الأميرکيتان

وذكرت صحيفة "ميامي هيرالد" نقلا عن الشرطة الأمريكية، أنه لم يتم بعد تحديد سبب إطلاق النار الذي وقع في الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي.

وبحسب الصحيفة فإن العدد الدقيق للمصابين ما زال غير واضح، لكن مصادر في سلطات إنفاذ القانون رجحت أن يكون عدد المصابين 10 أشخاص.

وقالت رئيسة شرطة المدينة، ديلما نويل برات، إنه يجرى التحقيق في الأنباء التي تتحدث عن إطلاق نار خارج المطعم أثناء تصوير فيديو كليب.

وأشارت إلى أنه وفقا للمعلومات الأولية، فإن الشرطة ترجح أن الحادث "فردي".

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بأن حادث إطلاق النار وقع أثناء تصوير فيديو موسيقي، ومن بين المصابين مغني راب.

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إصابة نحو 10 أشخاص في حادث إطلاق نار في ولاية فلوريدا الأمريكية

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