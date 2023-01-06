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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 06-01-2023

الجمعة ٠٦ يناير ٢٠٢٣ - ٠٩:١٩ بتوقيت غرينتش

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