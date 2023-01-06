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مراسل العالم: قوات الاحتلال الاسرائيلي تفرض تشديدات على الفلسطينيين الوافدين إلى المسجد الاقصى في منطقة باب العامود

الجمعة ٠٦ يناير ٢٠٢٣ - ٠٩:٤٣ بتوقيت غرينتش

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