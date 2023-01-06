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العميد رمضان شريف: الشهيد سليماني لم يتردد في اتخاذ أي قرار لمساعدة اليمن

العميد رمضان شريف: الشهيد سليماني لم يتردد في اتخاذ أي قرار لمساعدة اليمن
الجمعة ٠٦ يناير ٢٠٢٣ - ١١:٢٧ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث – بأسم حرس الثورة الاسلامية العميد " رمضان شريف " أن الشهيد " قاسم سليماني " لم يتردد في اتخاذ أي قرار لمساعدة اليمن، في معرض اشارته الى المواقف الجهادية المشرفة التي اتخذها هذا الشهيد في الدفاع عن المسلمين المظلومين في العالم.

العالم - ابران

وشدد العميد " شريف " في تصريح صحفي على أن من اولويات هذا الشهيد كان وجهات النظر تحت لواء قائد الثورة الاسلامية، موضحا أن الهدف من تشكيل فيلق القدس الذي تزعمه الشهيد سليماني هو تعزيز قوة الامة الاسلامية لاستعادة اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين القدس الشريف.

وأضاف المسؤول قائلا: ان من المهام التي تولاها شهيدنا البار هي مساعدة الشعب الفلسطيني وسائر بلاد المسلمين التي تعرضت لعدوان الغزاة المحتلين والاميركان.

وأشار الى دوره الفاعل في الدول الاسلامية بمافيها فلسطين ولبنان وسوريا والعراق وغيرها، مؤكدا أن هذا الدور انما يظهر معرفته الجيدة بالعدو، اضافة الى أن هذه الامور كانت نتيجة لتدبير قائد الثورة الاسلامية وثقته بالشهيد وسائر القادة بالشهيد سليماني.

واعتبر حضور الشهيد سليماني في قوة القدس فرصة مناسبة لدعم الشعب الفلسطيني وتعزيز قدراته التي أدت الى المزيد من تقهقر العدو الصهيوني، وقال: ان الصهاينة الذين كانوا يخططون لتحقيق هدفهم من النيل الى الفرات قبل الحضور الفاعل لقوة القدس، تخلوا عن هذه الاستراتيجية بفضل زيادة قوة جبهة المقاومة واضطروا الى انشاء جدار يفصل الارض المحتلة عن المناطق الاخرى.

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العميد رمضان شريف: الشهيد سليماني لم يتردد في اتخاذ أي قرار لمساعدة اليمن

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