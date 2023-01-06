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شاهد.. لماذا رفع الاحتلال حالة التأهب في القدس المحتلة؟

الجمعة ٠٦ يناير ٢٠٢٣ - ١١:٣٦ بتوقيت غرينتش

اعنلت شرطة الاحتلال الاسرائيلي حالة تأهب في القدس المحتلة ومحيطها، وذلك تحسبا من اندلاع تظاهرات احتجاجية فلسطينية بعد صلاة الجمعة في ظل دعوات فلسطينية للاعتكاف والمرابطة في المسجد الأقصى.

العالم - مراسلون

وأفادمراسل قناة العالم الإخبارية في القدس المحتلة بأن قوات الاحتلال الاسرائيلي تشدد اجراءاتها على الفلسطينيين الوافدين إلى المسجد الاقصى في منطقة باب العامود.

وقال مراسلنا، إنه منذ ساعات الفجر الأولى توجه المقدسيين إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الفجر.

وأضاف، أن قوات الاحتلال رفعت حالة التأهب في القدس المحتلة ومحيطها حيث نشرت المئات عند باب الأسباط للمسجد الأقصى المبارك والشوارع المؤدية إليه وكذلك عند الأبواب الرئيسية للمسجد.

وأشار مراسل العالم إلى أن قوات الاحتلال وضعت الحواجز الحديدية وقيدت من دخول الوافدين إلى البلدة القديمة.
وأوضح مراسلنا أن قوات الاحتلال اعتدت على الشبان الفلسطينيين وكذلك اعتقلت البعض منهم.

وكل هذه الإجراءات الصهيونية جاءت بعد جلسة أمنية عقدت خلال ساعات الليل بقيادة رئيس الأركان وقادة الشرطة لتقيم الوضع الأمني بعد الاقتحام الذي قام به ما يسمى بالوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

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