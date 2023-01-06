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العامري يطالب بالخروج الفوري لكافة القوات القتالية الأجنبية من العراق

العامري يطالب بالخروج الفوري لكافة القوات القتالية الأجنبية من العراق
الجمعة ٠٦ يناير ٢٠٢٣ - ٠١:٤٨ بتوقيت غرينتش

طالب رئيس تحالف الفتح هادي العامري، بخروج كافة القوات القتالية الأجنبية فورا وتحقيق السيادة الوطنية الكاملة.

العالم - العراق

حيا العامري في بيان الجيش العراقي وتضحياته في ذكرى تأسيسه الثانية بعد المئة، ودوره الكبير في حماية العراق والدفاع عن أمنه وسيادته وسلامة أراضيه .

وأضاف ان التعاون المشترك الذي أبدته كافة القوات الأمنية وتشكيلاتها في معركتها ضد الارهاب توجت بالنصر المؤزر، بفضل الدماء الزكية والجهود الاستثنائية التي بذلتها تلك الاجهزة الأمنية جميعا.

ولفت العامري الى ان التطورات تعكس كامل أهلية تلك القوات وجهوزيتها للقيام بواجباتها لحفظ الأمن والأستقرار دون الحاجة لوجود قوات قتالية أجنبية على ارض العراق.

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