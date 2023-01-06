الشيخ قاووق: شهادة اللواء سليماني شكّلت ولادة جديدة لمحور المقاومة

العالم - لبنان

وشدد الشيخ قاووق في كلمة له خلال ملتقى شهيد القدس الشبابي على أن فلسطين كانت حاضرة دائمًا في قلب الشهيد سليماني، فكل مهماته كانت تمهيدًا للمعركة الكبرى في فلسطين، مضيفًا أن الحاج قاسم استطاع أن يحشد كل طاقات الأمة لنصرة فلسطين.

وأشار سماحته إلى أن سجل الحاج سليماني الجهادي حافل بالإنجازات، فقد قدم للمنطقة القدرة على تصنيع الصواريخ والمسيرات التي كسرت التوازن الاستراتيجي للصراع مع الكيان الصهيوني، معتبرًا أن محور المقاومة أصبح أكثر قوة لأن شهادة اللواء سليماني شكلت ولادة جديدة للمحور.

وختم الشيخ قاووق مؤكدًا أن اللواء الشهيد سليماني أقوى من القتل وأصبح ملمهًا للثوار والأحرار في العالم.

من جهته، اعتبر السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني أن "شهادة اللواء قاسم سيلماني والحاج أبي مهدي المهندس ستكون بداية زوال الكيان الصهيوني"، مشددًا على أن "خطّ الحق والمقاومة سينتصر على كل الأعداء.

بدوره، رأى عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش أن نبؤة اللواء الشهيد سليماني ستتحقق بمحاصرة الاحتلال وتحرير فلسطين، مشيرًا إلى أن الشهيد القائد لم يتراجع عن خيار الدفاع عن القضية الفلسطينية ودعم المقاومة عبر المال والسلاح.

وقال البطش في كلمة له خلال الملتقى إن اللواء سليماني آمن بالقضية الفلسطينية ورفض الاعتراف بالعدو، وشكّل اغتياله ضربة مؤلمة للمقاومين جميعًا"، مؤكدًا "أننا على ثقة أن القائد سيخلفه ألف قائد.

ولفت إلى أن الشهيد اللواء سليماني شكل حاضنة إسلامية لمقاومة المشروع الصهيوني، داعيًا الدول العربية للحذو حذو إيران في دعم القضية الفلسطينية.