إصابة شخصين إثر سقوط رافعة بمركز تسوق في النرويج

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قال المتحدث باسم الشرطة، إيبي كيمو، إن الرياح تسببت على الأرجح في سقوط الرافعة غير المأهولة، التي يبلغ ارتفاعها 50 مترا على الأقل، على المركز التجاري في ميلهوس، جنوبي تروندهايم ، ثالث أكبر مدينة في الدولة الاسكندنافية.

وقالت الشرطة إن انهيار الرافعة تسبب في إلحاق أضرار بالطابقين الأول والثاني من المركز التجاري، ويفتش رجال الإطفاء المبنى بحثا عن أشخاص آخرين، مضيفة أنهم يستخدمون كلابا وطائرة مسيرة في بحثهم.

وأفادت وسائل الإعلام النرويجية بأنه لم يكن هناك الكثير من المتسوقين في مركز "ميلهستورغيت" التجاري وقت الانهيار، الذي حدث في الساعة 9:17 صباحا (0817 بتوقيت غرينتش). تم إجلاء الموجودين داخل المركز التجاري، بمن فيهم موظفو المتجر، إلى قاعة المدينة المجاورة.

ذكرت صحيفة "تروندربلاديت" المحلية أن السقف داخل مركز التسوق قد انهار. كانت الرافعة موجودة في موقع يعود للمركز التجاري ومجاور له، والذي كان يخضع للتوسع مع المتاجر والشقق الجديدة. تم التخطيط لافتتاح المركز التجاري الموسع على مرحلتين في عام 2023.