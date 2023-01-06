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مراسل العالم: مقتل 4 أشخاص وإصابة 9 آخرين من مجندي ميليشيا الانتقالي المدعوم إماراتيا في انفجار استهدفهم بمحافظة أبين جنوب اليمن

الجمعة ٠٦ يناير ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٥ بتوقيت غرينتش

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