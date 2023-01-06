المحويت: مسيرة جماهيرية حاشدة تنديدا بالحصار على اليمن

العالم- اليمن

ورددت الحشود في المسيرة هتافات تدين الحصار والجرائم التي ارتكبها العدوان الأمريكي السعودي بحق الشعب اليمني خلال ثماني سنوات.

وحمل المشاركون لافتات عبرت عن الغضب تجاه الحصار الاقتصادي الأمريكي على الشعب اليمني .

وفي المسيرة أشار أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة الدكتور علي الزيكم، إلى أن" الخروج اليوم يعبر عن الغضب الشعبي والرفض لحالة اللا حرب واللا سلم مع استمرار الحصار على اليمن".

وأكد "أهمية مواصلة الصمود والجهوزية لتحرير الوطن من دنس الغزاة والمحتلين وعدم السماح بنهب ثروات الوطن النفطية والغازية"، مبيناً أن" إمعان دول العدوان في استمرار الحصار ونهب الثروات لن يعود عليها إلا بمزيد من الخسارة".

واعتبر الزيكم، "حصار وجرائم وانتهاكات العدوان دليلاً على مدى انحطاط العدو الأمريكي الذي ارتكب أبشع الجرائم في اليمن والعالم".

وحذر تحالف العدوان من" أي تصعيد ومن عواقب استمرار العدوان والحصار ومنع دخول السفن النفطية"، مشيراً إلى أن" الحصار حرب تستوجب الرد عليها".

ولفت إلى أن" أبناء المحويت يؤكدون الوقوف مع القيادة لاتخاذ ما تراه مناسبا من قرارات لرفع الحصار"، داعيا "كافة أبناء المحافظة إلى تماسك الجبهة الداخلية والحذر من التفرقة التي يسعى لها الأعداء في أوساط المجتمع".

وحمّل بيان صادر عن الوقفة" الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية المسؤولية الكاملة جراء استمرار الحصار وإغلاق الموانئ والجرائم والانتهاكات التي يرتكبها تحالف العدوان والمرتزقة".

وأشار إلى أن" الحصار وإغلاق المطارات والموانئ أشد فتكاً من السلاح"، مؤكدا" الجهوزية لأي قرار تتخذه القيادة سلما أو حربا".