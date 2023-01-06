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ذمار تشهد مسيرات حاشدة تحت شعار 'الحصار حرب'

ذمار تشهد مسيرات حاشدة تحت شعار 'الحصار حرب'
الجمعة ٠٦ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٢ بتوقيت غرينتش

شهدت مدينة ذمار اليمنية اليوم الجمعة، مسيرة جماهيرية حاشدة تنديدا باستمرار الحصار والعدوان على الشعب اليمني تحت شعار "الحصار حرب".

العالم- اليمن

وجابت المسيرة عددا من شوارع المدينة رافعة الشعارات المنددة بحرب التجويع والحصار واستمرار العدوان.

وحذر بيان صادر عن المسيرة من" مغبة وعواقب أي تصعيد عسكري يقدم عليه العدوان في أي جبهة وبأي شكل".

وندد بـ"الحصار الظالم على اليمن واستمرار احتجاز سفن الوقود والسلع"، معتبرا "ذلك حرب إبادة جماعية سيتم الرد عليها برد فعل عسكري قوي ورادع".

وشدد البيان على" ضرورة رفع الحصار على مطار صنعاء دون قيود أو شروط، وعدم تجاهل مطالب الشعب اليمني في فتح المطار أمام الرحلات الجوية"، محذرا "تحالف العدوان من رفض صرف المرتبات من عائدات النفط التي تنهب إلى البنك الأهلي السعودي كونها حقوقا مستحقة لا تقبل الانتقاص".

ودعا البيان" القوات المسلحة لرفع الجاهزية واليقظة"، مؤكدا "الوقوف إلى جانب القيادة لاتخاذ ما يلزم لردع العدوان الذي لا يمكن الاعتراف بصفقاته المشبوهة مع مرتزقته ومنها بيع ميناء قشن وقطاع العقلة النفطي".

كما دعا البيان" أبناء الشعب اليمني إلى الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية والحذر من مخططات العدوان في إثارة الإشكالات وزعزعة التماسك والصمود الشعبي، وتعزيز جهود التعبئة العامة ودعم المرابطين في الجبهات".

وجدد البيان "تأكيده على أن القضية الفلسطينية قضية الشعب اليمني المركزية"، معبرا عن" إدانته لجرائم الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني".

كما نظمت مسيرات ووقفات في مديريات جبل الشرق وعتمة ووصابين تحت شعار "الحصار حرب".

وندد المشاركون في المسيرات والوقفات ب"الحصار المفروض على الشعب اليمني"، مؤكدين أنه "جزء لا يتجزأ من الحرب التي يشنها تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن منذ ثمان سنوات".

وحثوا على "تعزيز تلاحم الجبهة الداخلية، واستمرار النفير العام ورفد الجبهات بالرجال وقوافل الدعم حتى يتحقق النصر".

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