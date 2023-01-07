3 سنوات على استهداف حرس الثورة لقاعدة عين الأسد الأميركية

العالم - خاص بالعالم

هكذا كان رد حرس الثورة الاسلامية في ايران على جريمة اغتيال القائد الشهيد الفريق قاسم سليماني بغارة عدوانية اميركية قرب مطار بغداد الدولي.



دقائق من الرعب عاشها الجنود الاميركيون في القاعدة فقد خلالها جنود الاحتلال الاميركي اتصالهم بالطائرات المسيرة التي كانت تحلق في تلك الاثناء بعد سقوط دفعة من الصواريخ الباليستية الايرانية في اهدافها بدقة عالية.



ومع استمرار القصف الصاروخي وانقطاع الاتصال بالطائرات المسيرة، انتقل الطيارون إلى الملاجئ، وبمجرد توقف الانفجارات، انطلقوا في سباق مع الزمن من أجل استعادة إشارة الاتصالات والعثور على 'النسور الرمادية التائهة وتحويلها للهبوط في القاعدة.



هنا اختبىء مئات الجنود الاميركيين في ملاجئ لم تتسع لهم..تعتيم اميركي فرض كأمر واقع.



بعيد الضربة الصاروخية الايرانية ونتائجها التي تكشفت تباعا..لم تخرج الرواية الاميركية في توصيف ما حدث كونه حالات من الصدمة لدى الجنود من جراء قوة تلك الصواريخ.

لتنتقل بعدها الى القول بان عشرات الجنود نقلوا الى الكويت للمعالجة..لكن وصف القائد السابق للقيادة المركزية الأمريكية يؤكد المؤكد الذي حاولت الرقابة العسكرية الاميركية في حينها نفيه بقوة..



ومع بزوغ الفجر،كان المشهد في قاعدة عين الاسد الجوية الاميركية عبارة عن دمار واسع جراء الصواريخ الايرانية، لقد تواصل القصف بالصواريخ التي قال عنها الجنود بأنها استمرت تنهمر على القاعدة نحو ثلاث ساعات، وبعضها سقط على مساكن جنود.



وكانت وكالة انباء رويترز قد نشرت صورا تشير الى الصواريخ الايرانية التي تسببت بانهيار سبع مباني تابعة للقاعدة ويبدو ان ثلاثة من هذه المباني على الاقل هي حظائر للطائرات، يذكر ان بعض المباني التي اصابتها الصواريخ الايرانية اختفت بشكل كامل .



ضربة صاروخية كانت لها امتدادات ومفاعيل سياسية وميدانية ،كان سبقها تصويت البرلمان العراقي على الزام الحكومة بطبيق قرار اخراج قوات الاحتلال الاميركية والاجنبية من العراق بعد الانتهاكات الخطيرة التي قامت بها تلك القوات لا سيما وجريمة اغتيال الفريق الشهيد قاسم سليماني ورفاقه ودورها في تأمين الغطاء اللوجستي للجماعات الارهابية في العراق وسورية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...