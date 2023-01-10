قلب الطاولة.. تغيير في الأسلحة المقدمة لأوكرانيا من واشنطن

العالم - خاص بالعالم

وأكد الاتحاد الأوروبي والناتو في بيان مشترك، أن الطرفين سيعززان التعاون في مجالات الأمن في أوروبا، وسيكرسان الإمكانات لتحقيق الأهداف المشتركة.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، إن الطرفين اتفقا على مزيد من الاستثمارات في مجال الدفاع. مؤكدا أن أوروبا أقوى تؤدي إلى ناتو أقوى.

من جهته اشار الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ، الى ان الاتفاق يهدف إلى تقوية الشراكة بين الطرفين على خلفية اجتياح روسيا لأوكرانيا، واضاف ان روسيا تريد أوروبا مختلفة والتحكم بجيرانه.



وقال ينس ستولتنبرغ الأمين العام للناتو:"إعلاننا يوضح أن الناتو يظل أساس دفاعنا الجماعي ويظل ضروريا للأمن الأوروبي الأطلسي. كما أنه يعترف بقيمة الدفاع الأوروبي الذي يساهم بشكل إيجابي في أمننا ويكون مكملا لحلف شمال الأطلسي وقابلا للتشغيل المتبادل معه".



رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اوضحت ان الطرفان يعملان على الاستجابة للأزمات عبر تدريبات كثيرة وتحركات عسكرية لردع الهجمات، مؤكدة مواصلة ممارسة الضغوط على الكرملين وفرض عقوبات على الدول الداعمة له.



وقالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية:"التهديدات والتحديات الروسية هي الأكثر إلحاحا، لكنها ليست الوحيدة، ونشهد أيضا أن الصين تحاول بشكل متزايد إعادة تشكيل النظام الدولي لصالحها. لذلك يجب علينا تعزيز مرونتنا، ومع هذا الإعلان المشترك الجديد نحن نرتقي أيضا بشراكتنا إلى المستوى التالي".



وسائل اعلام اميركية اكدت ان الولايات المتحدة غيرت بشكل جوهري نوعية الأسلحة المقدمة لأوكرانيا.

واضافت ان هذه الأسلحة جاءت تلبية لطلب كييف وستمنحها قدرة أكبر بكثير. واوضحت ان الجيش الأوكراني سيبدأ التدرب على صواريخ باتريوت بالولايات المتحدة الأسبوع المقبل.

كل هذا يأتي في وقت تشهده فيه مدينة سوليدار بإقليم دونباس قتالا شرسا وسط أنباء عن تقدم للقوات الروسية الساعية لحسم المعركة الرامية للسيطرة على مدينة باخموت المجاورة.

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