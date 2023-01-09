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القوات التركية تواصل قطع مياه الشرب عن الحسكة

الإثنين ٠٩ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:١٢ بتوقيت غرينتش

تواصل القوات التركية ومرتزقتها من الإرهابين قطع مياه الشرب عن مدينة الحسكة والتجمعات السكانية للشهر الـ5 على التوالي على طول خط جر المياه من محطة علوك ما يفاقم معاناة نحو مليون مدني نتيجة نقص المياه، الذين تتعالى أصواتهم مطالبين بحلول جذرية وتدخل عاجل.

العالم - مراسلون

جهود حكومية كبيرة تبذلها الجهات الرسمية في ظل استمرار التعديات التركية على خط جر المياه وخط التوتر المغذي لمحطة علوك، والعمل على تأمين مياه الشرب للأهالي وتشغيل كامل محطات التحلية في مركز المدينة والبالغ عددها 20 محطة والإشراف على خزانات المياه التي تتم تعبئتها عن طريق فرع الهلال الأحمر العربي السوري الموزعة في مركز المدينة.

حملات تعقيم مستمرة للخزانات الخاصة بمحطات التحلية والخزانات المنتشرة ضمن مركز المدينة بهدف تعقيمها وخاصة مع ظهور عدة إصابات بمرض الكوليرا في محافظة الحسكة ماينذر باستفحال الموقف.

ورقة ابتزاز مهمة تلوح بها القوات التركية دائما بحق أهالي مدينة الحسكة وريفها الغربي، الذين وقعوا بين مقصلتي القوات التركية التي تريد الكهرباء من قسد، وقسد التي تجر المنطقة إلى مستقبل مجهول.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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بالفيديو.. القوات التركية تواصل قطع مياه الشرب عن الحسكة

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