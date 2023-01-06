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الإطاحة بتاجر للقطع الأثرية في بابل

الإطاحة بتاجر للقطع الأثرية في بابل
الجمعة ٠٦ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٩ بتوقيت غرينتش

اعلن جهاز المخابرات الوطني العراقي، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على متهم يتاجر بالقطع الأثرية في بابل.

العالم - العراق

ونقلت وكالة السومرية نيوز عن الجهاز الأمني انه "بناءً على معلومات دقيقة لجهاز المخابرات الوطني العراقي وبالتنسيق مع مديرية مكافحة الجريمة المنظمة، تم نصب كمين لمتهم يقوم بتجارة القطع الاثرية في محافظة بابل بعد استدراجه من قبل المفارز المنفذة للواجب، واستحصال الموافقات القانونية، تم القبض على المتهم وبحوزته وبالجرم المشهود (٦) قطع اثرية على شكل تماثيل مرسوم عليها نقوش مسمارية، كما ضبط بحوزته سلاح ناري مسدس".

وأضاف انه "تم اصطحاب المتهم مع المضبوطات حسب قرار القاضي المختص الى مديرية مكافحة الجريمة المنظمة لاكمال الاجراءات القانونية بحقه ".

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