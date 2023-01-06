الجمعة ٠٦ يناير ٢٠٢٣
٠٦:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

مسيرة جماهيرية للتنديد بالحصار في محافظة 'إب' اليمنية

مسيرة جماهيرية للتنديد بالحصار في محافظة 'إب' اليمنية
الجمعة ٠٦ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:٣١ بتوقيت غرينتش

شهدت مديرية يريم بمحافظة إب، اليوم الجمعة، مسيرة جماهيرية حاشدة لأبناء مديريات المربع الشمالي "يريم، السدة، النادرة، الرضمة، وأجزاء من مديرية القفر" للتنديد بالحصار الخانق على الشعب اليمني تحت شعار "الحصار حرب".

العالم- اليمن

وجابت الحشود الجماهيرية الشارع العام في مدينة يريم وحملت الحشود اللافتات والشعارات المنددة باستمرار العدوان والحصار، وجرائم الحرب التي يتعرض لها الشعب اليمني منذ ثماني سنوات في ظل صمت دولي وتواطئ معيب.

وحمّل المشاركون في المسيرة، "الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وقوى العدوان مسؤولية تفاقم الوضع الإنساني جراء الحصار، وما ينتج عنه من شلل في الخدمات العامة وتعطل مقومات الحياة".

واعتبروا "سياسية التجويع وتشديد الحصار الاقتصادي بحق الشعب اليمني، جرائم حرب بحق الإنسانية تكشف مستوى انحطاط التحالف في القتل والتجويع وممارسة الانتهاكات التي تجرمها الأديان السماوية والمواثيق والقوانين الدولية".

وألقيت في المسيرة كلمات دعت إلى "تعزيز الالتفاف ومواصلة الصمود والثبات والمضي في مشروع الجهاد ودعم الأبطال في جبهات الدفاع عن الوطن".

وأكدت أن "الحصار هو حالة حرب معلنة وواضحة من خلال ما تسعي إليه دول العدوان من وراء الهدنة من حصار خانق على الشعب اليمني"، مشيرة إلى أن" الحصار والجرائم التي تمارس بحق اليمنيين لن تثنيهم عن الصمود ورفد الجبهات".

ونوهت الكلمات إلى أن "اليمن كان وسيظل مقبرة للغزاة والشعب اليمني بالمرصاد لكافة المؤامرات والمشاريع الاستعمارية".

فيما أكد بيان صادر عن المسيرة "ضرورة رفع الحصار المفروض على مطار صنعاء الدولي دون قيود أو شروط أو انتقاص'، وحذر "تحالف العدوان من الاستمرار في رفض صرف رواتب الموظفين من عائدات الثروات النفطية والغازية التي نُهبت إلى البنك الأهلي السعودي".

وجدد البيان "التأكيد على الوقوف إلى جانب القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى لاتخاذ ما يُلزم لردع العدوان"، داعياً "أبناء الشعب اليمني إلى الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية والحذر من مخططات العدو في إثارة الإشكالات وزعزعة التماسك والصمود الشعبي من خلال توحيد الصف الداخلي".

شارك في المسيرة عدد من أعضاء السلطة المحلية ومدراء المكاتب التنفيذية والشخصيات الاجتماعية والقيادات الأمنية والتربوية والعسكرية وجمع حاشد أبناء المديريات.

روابط ذات صلة

ذمار تشهد مسيرات حاشدة تحت شعار 'الحصار حرب'

مسيرة جماهيرية حاشدة تندد باستمرار الحصار الجائر بالحديدة

المحويت: مسيرة جماهيرية حاشدة تنديدا بالحصار على اليمن

مسيرة جماهيرية حاشدة بمحافظة ريمة اليمنية تحت شعار 'الحصار حرب'

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لبنان ..استمرار للأزمة وغياب للحوار

تجمع العلماء المسملين يشيد بالمقاومين في الضفة

بالفيديو.. السرايا اللبنانية تحيي ذكرى استشهاد قادة النصر

مسيرة جماهيرية حاشدة تحت شعار 'الحصار حرب' بالجوف اليمنية

توجه حكومي لزيادة العنصر النسائي في الجيش العراقي

'حمدان دقلو' يعلن تأمين حدود السودان مع أفريقيا الوسطى