الجمعة ٠٦ يناير ٢٠٢٣
٠٦:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

اختطاف ابنة مسؤول بلجنة إزالة التمكين بالخرطوم

اختطاف ابنة مسؤول بلجنة إزالة التمكين بالخرطوم
الجمعة ٠٦ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٣ بتوقيت غرينتش

اختطف مجهولون- اليوم الجمعة- إبنة الأمين العام للجنة إزالة التمكين الطيب عثمان من أمام منزله بالمعمورة واغتصبوها قبل إطلاق سراحها جوار كبري المنشية بالخرطوم.

العالم- السودان

وقال والد الضحية “الطيب عثمان ان مجهولين اختطفوا إبنته البالغة من العمر “15” عاماً وتدرس بالمرحلة الثانوية من امام المنزل، وقد تم العثور عليها نهار اليوم الجمعة بكبري المنشية بالخرطوم وهى بحالة يرثي لها.

وأضاف الطيب ان" المجرمين اغتصبوا ابنته وحملوها رسالة بقولهم “قولى لأبيك نحن قادرون ان نصل اليه” معرباً عن حزنه العميق لهذا الاسلوب الذى لا يشبه السودانيين ويعتبر تصفية للخصومات السياسية."

وفتحت اسرة المجنى عليها بلاغاً لدى شرطة المعمورة، وباشرت الجهات الشرطية تحرياتها لكشف ملابسات القضية .

روابط ذات صلة

السودان.. الحرية والتغيير تنفي توقيع أي اتفاق سياسي جديد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تجمع العلماء المسملين يشيد بالمقاومين في الضفة

بالفيديو.. السرايا اللبنانية تحيي ذكرى استشهاد قادة النصر

مسيرة جماهيرية حاشدة تحت شعار 'الحصار حرب' بالجوف اليمنية

توجه حكومي لزيادة العنصر النسائي في الجيش العراقي

'حمدان دقلو' يعلن تأمين حدود السودان مع أفريقيا الوسطى

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 06-01-2023