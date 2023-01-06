اختطاف ابنة مسؤول بلجنة إزالة التمكين بالخرطوم

العالم- السودان

وقال والد الضحية “الطيب عثمان ان مجهولين اختطفوا إبنته البالغة من العمر “15” عاماً وتدرس بالمرحلة الثانوية من امام المنزل، وقد تم العثور عليها نهار اليوم الجمعة بكبري المنشية بالخرطوم وهى بحالة يرثي لها.

وأضاف الطيب ان" المجرمين اغتصبوا ابنته وحملوها رسالة بقولهم “قولى لأبيك نحن قادرون ان نصل اليه” معرباً عن حزنه العميق لهذا الاسلوب الذى لا يشبه السودانيين ويعتبر تصفية للخصومات السياسية."

وفتحت اسرة المجنى عليها بلاغاً لدى شرطة المعمورة، وباشرت الجهات الشرطية تحرياتها لكشف ملابسات القضية .