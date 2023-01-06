إصابة 8 مواطنين بينهم 3 أفارقة بنيران الجيش السعودي على صعدة

العالم- اليمن

وحسب موقع "المسيرة" اليمني تم وصول 4جرحى إلى مستشفى الطلح العام أصيبوا بنيران الجيش السعودي في مديرية شدا بصعدة.

كما أفاد الموقع ب"وصول 4 آخرين بينهم 3 من المهاجرين الأفارقة إلى مستشفى منبه الريفي جراء إصابتهم بنيران الجيش السعودي في مديرية منبه بصعدة".

وفي وقت سابق اليوم أصيب مواطن إثر قصف مدفعي سعودي على منطقة آل الشيخ في مديرية منبه.

وكان استشهد مواطن أمس الخميس، إثر قصف مدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية.

يشار إلى أن ضحايا مدنيين يسقطون بشكل شبه يومي في ظل تصعيد قوات العدوان السعودي اعتداءاتها بحق المواطنين في المديريات الحدودية خلال الفترة الماضية وخصوصا خلال فترة الهدنة والتهدئة.

وأعلنت وزارة الصحة اليمنية في بيان لها، الجمعة الماضية، أن "ضحايا الاعتداءات السعودية منذ بداية الهدنة بلغت ٣٢٥٨ على الأقل، بينهم ٢٨٥ شهيدا بينهم مهاجرون أفارقة سقطوا جراء القصف المدفعي والصاروخي لجيش العدو السعودي على المناطق الحدودية بمحافظة صعدة".