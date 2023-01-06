مسؤول: 94 ألف طالب أجنبي يدرسون في إيران

العالم- ايران

وفي كلمة له اليوم (الجمعة)، في اليوم الثاني من اجتماع رؤساء الجامعات ومراكز التعليم العالي الذي يستمر يومين في منظمة البحث العلمي والصناعي الإيرانية، أضاف داداش بور، ان استقطاب الطلاب الوافدين يعد من الخطط ذات الأولوية لوزير العلوم، كما ان الرئيس رئيسي أكد مؤخرا خلال زيارته لهذه الوزارة على تعزيز قبول الطلاب الوافدين من جميع الدول.

وأشار الى أن معظم الطلاب الأجانب في إيران، عراقيون وأفغان. حيث تم قبول 56 ألف طالب من العراق و 33 ألف طالب من أفغانستان، فيما يبلغ عدد الطلاب الأجانب في الجامعات الإيرانية من الدول الأخرى نحو 5 آلاف طالب.

وقال: إن الجامعات الأكثر استقطاباً للطلاب الأجانب خلال العام الماضي حسب التوالي هي كل من جامعة قم، وجامعة فردوسي بمدينة مشهد المقدسة، وجامعة أرومية، وجامعة اصفهان، وجامعة مازندران، وجامعة كردستان، وجامعة تبريز، وجامعة الشهيد جمران في الأهواز، وجامعة الحكيم سبزواري وجامعة يزد.

وأوضح ان 99 في المائة من هذا القبول يدفع الرسوم الدراسية، فيما يتمتع واحد في المائة من منح دراسية متاحة.