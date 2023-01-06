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مسيرة جماهيرية حاشدة تحت شعار 'الحصار حرب' بالجوف اليمنية

مسيرة جماهيرية حاشدة تحت شعار 'الحصار حرب' بالجوف اليمنية
الجمعة ٠٦ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٣ بتوقيت غرينتش

شهدت ساحة المتون بمحافظة الجوف شمال شرقي العاصمة اليمنية صنعاء اليوم الجمعة، مسيرة جماهيرية حاشدة تحت شعار "الحصار حرب".

العالم- اليمن

ورددت الحشود الجماهيرية الهتافات والشعارات المؤكدة رفض الحصار، ومماطلة تحالف العدوان عن صرف مرتبات موظفي الدولة، وإنهاء معاناة الشعب اليمني.

ورفعت الجماهير المحتشدة، اللافتات المعبّرة عن رفض أبناء الشعب اليمني لمساومة العدو وإمعانه في إجرامه وحصاره وعدوانه، واستكثاره على اليمنيين حصولهم على حقوقهم المكفولة والمشروعة.

وحذّر بيان المسيرة، "تحالف العدوان من مغبة وعواقب أي تصعيد عسكري يُقدم عليه في أي جبهة وبأي شكل، وعواقب استمرار الحصار على اليمن واحتجاز سفن الوقود والبضائع والسلع".

وأكد "ضرورة رفع الحصار المفروض على مطار صنعاء الدولي دون قيود أو شروط أو انتقاص"، محذّراً من" تجاهل مطالب الشعب اليمني في فتح المطار أمام الرحلات الجوية كما كل مطارات العالم".

كما حذر البيان،" تحالف العدوان من الاستمرار في رفض صرف رواتب الموظفين من عائدات الثروات النفطية والغازية، التي نهبت إلى البنك الأهلي السعودي"، مؤكداً أن "حصول الموظفين على رواتبهم حقوق مستحقة لا تقبل الانتقاص ولا المساومة".

وأعلن البيان "وقوف الشعب اليمني إلى جانب القيادة لاتخاذ ما يلزم لردع العدوان وفيما تراه مناسباً من خيارات لرفع الحصار" داعياً "القوات المسلحة إلى أن تكون على مستوى عالٍ من الجهوزية واليقظة".

ودعا "كافة أبناء الشعب اليمني إلى الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية، والحذر من مخططات العدو في إثارة الإشكالات وزعزعة التماسك والصمود الشعبي".

وأكد البيان أن "القضية الفلسطينية هي الأساسية والمركزية"، مندداً ب"الجرائم الصهيونية التي ترتكبها عصابات يهودية بحق الشعب الفلسطيني، واقتحامها للمسجد الأقصى".

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