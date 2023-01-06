تجمع العلماء المسملين يشيد بالمقاومين في الضفة

العالم - لبنان

وأشار تجمع العلماء المسلمين في لبنان الى أن السلطة الفلسطينية فما زالت تتمسك بالاتفاقيات التي مزقها العدو الصهيوني منذ زمن بعيد وجاراها العالم المستكبر في ذلك، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية بدلا من التضامن مع شعبها وحمايته.

وبارك التجمع في بيان الليلة لـلأسير المحرر كريم يونس نيله الحرية بعد أربعين عاما قضاها في السجن، داعيا الى وضع حل لمسألة الأسرى الباقين، مناشدا الجمعيات الدولية "منع الحكومة الصهيونية من إقرار قانون إعدام الأسرى الذي يعتبر انتهاكا لكل المواثيق والقوانين الدولية التي ترعى حقوقهم في فترة أسرهم.

وحي الشعب الفلسطيني البطل الذي خرج فجر اليوم للالتحاق بصلاة الفجر في المسجد الأقصى، رغم إجراءات العدو الصهيوني المشددة، ومحييا المرابطين داخل المسجد داعيا اياهم الى اليقظة ومواجهة الاقتحامات الفجائية للمتطرفين الصهاينة وطردهم من باحات المسجد الأقصى منعا لتكريس واقع التقسيم الزماني والمكاني الذي يسعى له العدو الصهيوني.

ودعا التجمع إلى مبادرة القوى السياسية، بخاصة صاحبة الكتل البرلمانية الكبرى في المجلس النيابي اللبناني ، إلى خوض حوارات ثنائية وأخرى جماعية، من أجل التوصل إلى التوافق على رئيس يمكن له أن يحظى بأكثرية توصله إلى سدة الرئاسة، وينطلق العمل بعد تشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على وضع الحلول للأزمات المستعصية.

كما دعا الأطراف المشاركة في الحكومة الى تجاوز الخلافات الشخصية والفئوية والحزبية، والخروج من المناكفات السياسية وتسجيل النقاط على بعضهم البعض، وتقديم مصلحة المواطنين والاجتماع ولو لمرة واحدة حاليًا لوضع علاج للقضايا المستجدة وعلى رأسها مسألة إدخال الفيول إلى معامل الإنتاج الكهربائية، إذ لا يجوز إدخال البلد في العتمة الشاملة، وقد وعدتموهم بعشر ساعات تغذية.