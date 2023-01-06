الجمعة ٠٦ يناير ٢٠٢٣
٠٧:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

تأهب الجيش الصيني اثر مرور مدمرة أمريكية في مضيق تايوان

تأهب الجيش الصيني اثر مرور مدمرة أمريكية في مضيق تايوان
الجمعة ٠٦ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٨ بتوقيت غرينتش

صرح متحدث باسم جيش التحرير الشعبي الصيني، اليوم الجمعة، بأن مرور مدمرة أمريكية عبر مضيق تايوان وضع جيش التحرير الشعبي الصيني في حالة تأهب قصوى.

العالم _ أسيا و الباسفيك

وفي وقت سابق يوم الخميس، ذكرت الخدمة الصحفية للأسطول السابع الأمريكي أن المدمرة الأمريكية من طراز "أرلي بيرك يو إس إس تشونغ هونغ" مرت عبر مضيق تايوان في 5 يناير، لإظهار التزام الولايات المتحدة بـ "حرية وانفتاح" المحيطين الهندي والهادئ.

وقال المتحدث باسم قيادة المنطقة الشرقية في جيش التحرير الشعبي الصيني، شي يي: "مرت المدمرة الأمريكية تشونغ هون عبر مضيق تايوان في 5 يناير، وأثارت ضجة".

وتابع في بيان له أن "القوات المسلحة الصينية راقبت مرور المدمرة الأمريكية على طول مسارها بالكامل، وتأكدت من أن جميع تحركاتها كانت تحت السيطرة".

يذكر أن تايوان والصين على خلاف منذ نهاية الحرب الأهلية في عام 1949، وأصرت بكين على أن الدول الأخرى يجب أن تحترم مبدأ "الصين الواحدة"، وعلى أثر زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تايبيه في شهر أغسطس 2022، وهي الزيارة التي أسفرت عن زيارة العديد من السياسيين إلى تايوان، تعبيرا عن دعمهم لاستقلالها من الصين.

روابط ذات صلة

قلق عالمي من انتشار كوفيد 19 في الصين وسط نقص المعلومات

غازبروم الروسية تزيد إمدادات الغاز إلى الصين عبر خط أنابيب سيبيريا

المغرب يحظر دخول المسافرين القادمين من الصين

مسول : تدشين اول خط بحري مباشر من الصين الى ميناء تشابهار

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

'الناتو' والاتحاد الأوروبي يوقعان إعلان تعاون مشترك في 10 يناير

تأهب الجيش الصيني اثر مرور مدمرة أمريكية في مضيق تايوان

أمطار قادمة إلى الأردن في هذا الموعد

من تجاوزات العدوان... استشهاد مواطن يمني في الحديدة وإصابة آخر في مأرب

بينها طفل حالته حرجة بأريحا.. إصابات بمواجهات مع الاحتلال بالضفة

مسيرة جماهيرية تنديدا باستمرار الحصار والمماطلة بصرف الرواتب بتعز اليمنية