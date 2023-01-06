تأهب الجيش الصيني اثر مرور مدمرة أمريكية في مضيق تايوان

العالم _ أسيا و الباسفيك

وفي وقت سابق يوم الخميس، ذكرت الخدمة الصحفية للأسطول السابع الأمريكي أن المدمرة الأمريكية من طراز "أرلي بيرك يو إس إس تشونغ هونغ" مرت عبر مضيق تايوان في 5 يناير، لإظهار التزام الولايات المتحدة بـ "حرية وانفتاح" المحيطين الهندي والهادئ.

وقال المتحدث باسم قيادة المنطقة الشرقية في جيش التحرير الشعبي الصيني، شي يي: "مرت المدمرة الأمريكية تشونغ هون عبر مضيق تايوان في 5 يناير، وأثارت ضجة".

وتابع في بيان له أن "القوات المسلحة الصينية راقبت مرور المدمرة الأمريكية على طول مسارها بالكامل، وتأكدت من أن جميع تحركاتها كانت تحت السيطرة".

يذكر أن تايوان والصين على خلاف منذ نهاية الحرب الأهلية في عام 1949، وأصرت بكين على أن الدول الأخرى يجب أن تحترم مبدأ "الصين الواحدة"، وعلى أثر زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تايبيه في شهر أغسطس 2022، وهي الزيارة التي أسفرت عن زيارة العديد من السياسيين إلى تايوان، تعبيرا عن دعمهم لاستقلالها من الصين.