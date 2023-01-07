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الاسرائيليون لايتمنون النجاح لحكومة نتنياهو

السبت ٠٧ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٨ بتوقيت غرينتش

الحقائب الوزارية الوازنة لحكومة نتنياهو الناشئة وقعت في قبضة متطرفين يحملون ايديولوجيات عنصرية يقول الاسرائيليون ان استسلام نتنياهو بات واضحاً خاصة علی الصعيد الامني بعد منحه سلطات واسعة لشريكيه بتسلئيل سموتريتش وايتمار بن غفير.

العالم - انقلاب الصورة

وقال الدبلوماسي الاسرائيلي السابق مئير كوهين:"لاشك ان هذه هي المعضلة امام نتنياهو بالاضافة الی معضلات اخری تتعلق بصورة هذه الحكومة، فهي الحكومة الأكثر تطرفاً في تاريخ "اسرائيل" وهناك من شبه هذه الحكومة بأنها أشبه بانقلاب. هناك مخاوف داخلية وخارجية، هذا بالاضافة الی الوضع الداخلي في "اسرائيل" وهناك الكثير من القضايا التي توحي بحدوث صدام بين هذه الحكومة وبين المجتمع الاسرائيلي ولكن هناك تناقض في مواقف هذه الحكومة ايضاً داخل هذا الائتلاف".

وقال رئيس حكومة الكيان الصهيوني السابق ايهود اولمرت:"للمرة الاولی هناك حكومة اسرائيلية ضد دولة "اسرائيل" وانا لااتمنی النجاح لهذه الحكومة لأن فشلها سيصب في مصلحة "اسرائيل". ما يخيفني في هذه الحكومة هو تعهداتها وسياستها المعلنة وتركيبتها المبنية علی الكراهية للعرب واليسار وكل ما هو مختلف".

اما الرئيس السابق لحكومة الاحتلال ايهود باراك فقال:"كل الاشارات تظهر بأن هذه الحكومة مهتمه باستكمال انقلاب سلطوي تحت غطاء انتخابها وفق القانون لكنها غيرشرعية وتسن قوانين لتخلص رئيسها من المحاكمة وكذلك بعض الاشخاص المدانين بجرائم سابق والهجوم علی السلطات وعلی المؤسسة القضائية وتوجد حالة تمييز بين المواطنين".

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6499953

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