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هدنة بوتين ورفض كييف والتسليح الغربي

السبت ٠٧ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٩ بتوقيت غرينتش

ماذا يعني رفض كييف الموافقة على قرار بوتين بوقف العمليات العسكرية لـ36 ساعة؟

العالم – مع الحدث

هل جوابها السلبي يعني أن الحرب طويلة وتمر بمرحلة حرجة بحسب واشنطن؟ كيف يقرأ تحريض بايدن لأوكرانيا بعدم التجاوب مع هدنة بوتين واستمرار مدها بالأسلحة؟ ما مؤشرات دعم الناتو لها بصواريخ الباتريوت للدفاع الجوي والاستعداد لاشتداد النزاع؟

برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت تطرق الى رفض كييف قرار بوتين وقف العمليات العسكرية لـ36 ساعة ودور الناتو في قرار كييف الأخير.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

حسن سويدان – باحث بالشؤون الروسية

د. عباس حبيش – خبير بالشؤون الروسية

ماجد نعمة – باحث سياسي

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