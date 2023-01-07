أهم عناوين الصحافة الإيرانية اليوم السبت 7يناير 2022

العالم - الصحافة الإيرانية

-سياست روز ..

مصير المفكر الفرنسي المسلم روجيه غارودي دليل دامغ على أكذوبة حرية الرأي بفرنسا .

2- عصر ايرانيان ..

بايدن وإهانة شعوب العالم .. البلدان الأخرى لاتساوي حتى قطعة من بنطال الجينز الأمريكي .

- قدس ..

المفاوضات النووية بحالة إغماء . والمندوب الروسي يكشف عن مخطط أمريكي لتغيير الإتفاق النووي.

- كيهان..

محافل إعلامية صهيونية تحذر من إقتراب الكيان من الجحيم بوجود وزير مثل بن غفير .

- خراسان ..

الصين تبرم إتفاقية نفطية لمدة خمسة وعشرين عاما مع حكومة طالبان بأفغانستان .

- جوان ..

مهدي المشاط يؤكد جهوزية وإستعداد القوات اليمنية المشتركة للتصدي لعدوان التحالف السعودي .

- اطلاعات ..

أوكرانيا والغرب يرفضان إقتراح بوتين بشأن وقف مؤقت لإطلاق النار بأوكرانيا .

- ابرار..

المتحدث بإسم الخارجية الأمريكية يعتبر إيران التحدي الأكثر تعقيدا مقابل الولايات المتحدة .

- آفتاب يزد ..

مندوب الكيان الصهيوني بالأمم المتحدة يؤكد أن الفيتو الأمريكي سلاح إستراتيجي للكيان .(12 وتوى) .

-آرمان ملي ..

المساعد البرلماني لرئيس الجمهورية يتحدث عن أجواء إستعداد إيران والسعودية لإستئناف المباحثات الثنائية .

- آرمان امروز ..

إنشقاقات في الحزب الجمهوري تحول دون إنتخاب رئيس للأغلبية الجمهورية بمجلس النواب الأمريكي .

-ايران ..

الصين تبدي غضبها من نشر أمريكا سفنها الحربية بشكل مكثف بمضيق تايوان .

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم السبت

SV

1- خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في مقالها ( ما الذي تسعى إليه أمريكا بشأن الإتفاق النووي ؟ )..

انتهى عام 2022 ولم تعد امريكا بايدن لعضوية الاتفاق النووي بعد ولا توجد اية مؤشرات ايجابية واقعية حول قرب عودتها اليه .

نعم العالم توقع عودة امريكية سريعة لهذا الاتفاق بعد فوز بايدن في الانتخابات عام 2020 على خلفية وعوده الانتخابية في هذا السياق وانتقاداته اللاذعه لسلفه ترامب لخروج امريكا من الاتفاق النووي, ولكن هذا التوقع اصطدم بواقع اخر ..

( إن أمريكا تماطل منذ عامين بشأن إحياء الإتفاق النووي ليتضح للعالم أن أهداف بايدن لاتختلف في الواقع عن أهداف ترامب )

ان ما تريده الادارة الديمقراطية في البيت الابيض من وراء كل مماطلاتها في مفاوضات فيينا هو ببساطة تغيير متن ومحتوى الاتفاق النووي المبرم بين ايران ومجموعة خمسة زائد واحد عام الفين وخمسة عشر باقحام نفس الشروط الترامبية اي قدرات ايران الصاروخية وسياساتها الاقليمية وربما قضايا اخرى تريد امريكا ان يتضمنه هذا الاتفاق بنسخة جديدة وربما ايضا بنسخ جديدة متعددة .

وهو امر مستحيل في ظل موقف ايران المبدئي وقدراتها الكبيرة وثقلها الاقليمي والعالمي .

2- سياست روز ..

كتبت صحيفة سياسة روز في مقالها ( المتوهمون العنصريون ) ..

التصريحات التي اطلقها عدد من المسؤولين والشخصيات الغربية مؤخرا اثارت دهشة العالم لما تضمنته من رؤية عنصرية متغطرسة بامتياز وذلك بشكل علني سافر ووقح ..

( بايدن صرح بإزدراء بأن بلدان العالم لاتساوي قطعة من بنطال جينز أمريكي , وبوريل وصف الغرب بالجنينة وباقي العالم بالغابة )

وحتى الامير البريطاني هاري اعتبر ارتكابه لمجزرة بافغانسان بحق مدنيين بطائرته العمودية مجرد تصفية لبيادق شطرنج على حد وصفه.

ان مثل هذه التصريحات الغربية نابعة في الواقع من شعور فارغ بالعظمة , وتعكس فكرا غربيا حافلا بالاوهام والغطرسة العنصرية , لذلك ليس من العجيب ان يشهد العالم تنامي الجماعات والتظيمات النازية والفاشية في اوروبا وامريكا ووصولها للسلطة في بعض البلدان الاوروبية واقترابها من السلطة في اخرى .

3- آرمان ملي ..

صحيفة ارمان ملي كتبت في تقريرها ( باكستان تنفي شنها هجوما على أفغانستان )..

تناقلات وكالات انباء دولية اخبارا تتحدث عن شن باكستان غارات جوية على مناطق في افغانستان المجاورة , الا ان ..

( الخارجية الباكستانية نفت شن أية غارات على الأراضي الأفغانية مؤكدة أن الغارات إستهدفت معاقل إرهابيين بمنطقة القبائل بباكستان)

ووصفت اسلام اباد تلك الانباء بانها مجرد ادعاءات لاتستند على اي اساس واقعي . وجدير بالذكر ان القوات الباكستانية بدأت مؤخرا عمليات واسعة النطاق ضد معاقل حركة تحريك طالبان النسخة الباكستانية لطالبان الافغانية بعد استئنا هذه الحركة لهجماتها وتفجيراتها بباكستان .

وتأتي هذه التطورات في خضم وقوع اشتباكات حدودية بين باكستان وافغانستان اوقعت ضحايا من كلا الجانبين مؤخرا .

4-آرمان امروز..

صحيفة ارمان امروز كتبت عن الاجواء في منطقة جنوب القفقاس في افتتاحيتها ( القوقاز تستقطب حروبا بالنيابة ) ..

ابرمت الهند مؤخرا صفقة ضخمة لبيع جمهورية ارمينيا اسلحة ومعدات عسكرية مختلفة وذلك بعد الاشتباكات العنيفة الاخيرة بين هذه الجمهورية وجارتها اللدودة جمهورية اذربيجان .

وجاء هذا التحرك الهندي بعد مناورات عسكرية اجرتها باكستان مع جمهورية اذربيجان، وليس هذا فحسب بل دخلت اليونان المعترك بدورها معلنة دعمها وتاييدها لارمينيا وذلك مقابل تركيا التي تدعم باكو بقوة على خلفية احلام انقرة باحياء الدولة العثمانية .

( إن منطقة القوقاز باتت مرشحة للإنزلاق بحروب بالنيابة بين قوى متصارعة في مناطق أخرى من العالم)

فالهند يهمها نقل المواجهات العسكرية الحدودية مع باكستان الى منطقة صراع بعيدة لاستنزاف الاخيرة , وبالطبع تريد باكستان بدورها اضعاف الهند بعيدا عن اراضيها .

والقفقاس قد تتحول الى ساحة مواجه بين اليونان وتركيا لتحديد لمن ستكون الكلمة الاخيرة في الصراع بين البلدين على جزر بحر ايجة واحتياطيات الغاز بالبحر الابيض المتوسط . ومن يدري فقد تدخل اطراف دولية متنازعة اخرى لساحة التوتر الحالية بجنوب القفقاس.

5- ابرار ..

في مقالها ( محاولات نتنياهو للتطبيع بين الرياض وتل أبيب )كتبت صحيفة ابرار ..

رئيس وزراء الكيان الصهيوني نتنياهو كشف امام الكنيست مستعرضا الخطوط العريضة لسياسة حكومته الجديدة عن وضع التطبيع مع السعودية كأحدى الاولويات الرئيسية .

( إن تصريحات نتنياهو عكست رهانا صهيونيا قويا على إلتحاق السعودية بمسار التطبيع رسميا وعلنيا هذه المرة )

نتنياهو نفسه كشف عن وجود اتصالات وارتباطات خلف الستائر مع السعودية منذ سنوات في اشارة ضمنية للدور السعودي الرئيسي في تعبيد الطريق امام الامارات والبحرين والسودان والمغرب للاعتراف بهذا الكيان رسميا .

ان ما قاله نتنياهو يعني ان اعتراف النظام السعودي بالكيان مجرد مسألة وقت ترتبط بافساح المجال امام هذا النظام للخروج من تردده ومخاوفه من احتمال حدوث ردود فعل انفجارية في الداخل السعودي.