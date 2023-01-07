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قائد الثورة الاسلامية في ايران يصدر امنا بتعيين الفريق احمد رضا رادان قائدا عاما لقوى الامن الداخلي

السبت ٠٧ يناير ٢٠٢٣ - ٠٩:١٥ بتوقيت غرينتش

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