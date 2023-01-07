بمرسوم من قائد الثورة .. العميد رادان قائدا لقوى الامن الداخلي

العالم - ايران

وجاء نص مرسوم قائد الثورة كما يلي:



بسم الله الرحمن الرحيم



العميد احمد رضا ردان

مع انتهاء فترة مهام القائد أشتري والتعبير عن الامتنان والارتياح لخدماته، أعينكم قائداً عاماً للشرطة في جمهورية الإسلامية الايرانية .

نصيحتي التي اؤكد عليها هي كسب رضا الله تعالى وإرضاء أبناء الشعب الأعزاء فعلى صعيد حفظ الأمن وتوفير الراحة العامة. تحسين قدرات المؤسسة وحماية كرامة الموظفين وتدريب الشرطة المتخصصة لمختلف الإدارات الأمنية هي توصية مهمة أخرى.

اتوقع من مختلف المؤسسات الوطنية ان تتعاون مع هيئات إنفاذ القانون في البلاد.

أسأل الله تعالى التوفيق للجميع.

سيد علي خامنئي