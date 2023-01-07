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تقديم لائحة الاتهام في قضية اغتيال العالم الايراني فخري زادة الى المحكمة

تقديم لائحة الاتهام في قضية اغتيال العالم الايراني فخري زادة الى المحكمة
السبت ٠٧ يناير ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٩ بتوقيت غرينتش

اعلن مساعد الشؤون الدولية وامين لجنة حقوق الانسان في ايران كاظم غريب آبادي ان لائحة الاتهام في قضية اغتيال العالم الايراني محسن فخري زادة قد قدمت الى المحكمة وسيتم النظر فيها قريبا.

العالم - ايران

كما اضاف غريب آبادي في تصريحات ادلى بها اليوم السبت ان الجلسة التالية للمحكمة التي تبت في قضية سقوط الطائرة المدينة الاوكرانية (في طهران) ستعقد في غضون الاسبوعين المقبلين.

وكان المدعي العام في العاصمة الإيرانية طهران، علي صالحي قد اصدر في 25 ايلول الماضي قراراً بتجريم المتورطين في ملف اغتيال العالم محسن فخري زاده.

وأوضح صالحي أنّ القرار يشمل تجريم ومحاسبة 14 شخصاً متورطاً في ملف اغتيال محسن فخري زاده.

وكانت وزارة الدفاع الإيرانية قد اعلنت ، في تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2020، استشهاد رئيس منظمة البحث والتطوير في الوزارة محسن فخري زاده.

وفي وقتٍ سابق، أقرّ مسؤول استخباري صهيوني لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية باغتيال "تل أبيب" للعالم الإيراني محسن زاده. وأشار إلى أن "إسرائيل" ستتخذ أي خطوات ضرورية ضد البرنامج النووي الإيراني، حسب تعبيره.

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