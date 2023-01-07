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شاهد.. معرض المعدات والآلات الزراعية في أهواز

السبت ٠٧ يناير ٢٠٢٣ - ١٠:١٧ بتوقيت غرينتش

بهدف عرض منتوجات المعدات والآلات الزراعية وتزويد المزارعين بأحدثها مايساهم بشكل مباشر في رفع انتاج محصوله الزراعي، أقيم المعرض السنوي للادوات الزراعية في جنوب غرب ايران بمدينة اهواز بمشاركة 74شركة محلية من جميع انحاء البلاد.

العالم - مراسلون

ادوات واجهزة متنوعة ومزارعون يتهافتون ويتجولون في اروقة المعرض الذي جاء خصيصاً لدعم مصنّعي ومنتجي المعدات والادوات الزراعية والتعريف بالقطاع الزراعي في خوزستان.

محافظة خوزستان وعلى الرغم من أنها تنتج سنوياً سبعة عشر مليون ونصف المليون طن من المنتجات الزراعية كل عام أي ما يعادل اربعةعشر من إجمالي الإنتاج الزراعي في البلاد، الا انها لديها القدرة في رفع انتاجها مع ادخال هذه الاجهزة والمعدات وبوفرة في المجال الزراعي.

اربعة وسبعون شركةً متنوعة عرضت أحدث الانتاجات الداخلية، وساهمت في تبادل المعرفة بين المنتجين والمزارعين والتواصل المباشر وبدون الوسيط بينهم.

يأمل المزارعون من خلال هذا المعرض شراء ما يحتاجونه من الادوات الزراعية؛ ادوات من شأنها ان ترفع الانتاج الزراعي بطريقة عصرية ومتطورة.

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