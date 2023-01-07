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القائد العام لحرس الثورة الاسلامية في ايران اللواء سلامي: هدف الأعداء هو نشر الفقر في مجتمعنا لذلك انتقلنا إلى محاربة الفقر والحرمان

السبت ٠٧ يناير ٢٠٢٣ - ١٠:٢١ بتوقيت غرينتش

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