كيفن مكارثي رئيساً لمجلس النواب الأميركي +فيديو

العالم - الأميرکيتان

بعد مرور ما يقرب من اثني عشر ساعة ونصف الساعة منذ بدء إجراءات التصويت وإجراء خمسة عشر جولة تصويت على مدى أربعة أيام، نجح زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي في الحصول على الأصوات اللازمة لانتخابه رئيسا للمجلس؛ لينتهي بذلك حال من الفوضى لم يشهدها الكونغرس منذ حقبة ما قبل الحرب الأهلية، أي منذ أكثر من مئة وستين عاما.

وفي منافسة محتدمة حصل مكارثي على مئتين وستةعشر صوتا، والتي أهلته للفوز بعد أن صوت لصالحه بعض معارضيه من كتلة الحرية بالحزب الجمهوري، بينما أبطل آخرون أصواتهم لتنخفض عتبة الفوز إلى مئتين وستةعشر بدلا من مئتين وثمانيةعشر.

هذا فيما حصل منافسه الديموقراطي حكيم جيفريز على مئتين واثني عشر صوتاً.

وعلى مدى الأيام الماضية، تسببت مجموعة من اليمينيين في الحزب الجمهوري في إفشال محاولات انتخاب مكارثي، ما وضع الحكومة الأميركية في موقف صعب، حيث كانت مجموعة من عشرين نائبا جمهوريا متشددا ترفص منح مكارثي الأصوات اللازمة لفوزه بالمنصب.

كوين مكارثي عضو الكونغرس عن ولاية كاليفورنيا، ويبلغ من العمر سبعا وخمسين عاما، وهو العضو البارز في القيادة الجمهورية بمجلس النواب منذ ألفين وأربعة عشر.

وهنأ الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي ينتمي للحزب الديمقراطي، مكارثي بالفوز وقال إنه مستعد للعمل مع الجمهوريين ما أمكنه ذلك، ودعاه إلى 'الحكم بشكل مسؤول ولصالح الأميركيين'.

وكان الجمهوريون قد تعهدوا بالفعل بفتح تحقيقات بشأن بايدن وإدارته ومعاملات أسرته التجارية.

ويشمل عمل رئيس مجلس النواب وضع جدول أعمال المجلس والإشراف على الأعمال التشريعية، ورئيس مجلس النواب هو الثاني، بعد نائب الرئيس، لتولي مهام الرئاسة في حالة خلو المنصب.