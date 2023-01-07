ماذا يعني رفض كييف وقف العمليات العسكرية لـ36 ساعة؟

العالم – ما رأيكم

وقال باحثون بالشؤون الروسية إن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقف اطلاق النار لمدة 36 ساعة هو قرار رمزي أكثر من ما يراد منه يترجم في أرض المعركة.

وأضاف الباحثون بالشؤون الروسية إن قرار بوتين كان تلبية لطلب الكنيسة في روسيا من أجل الاحتفالات ووافق عليه الرئيس الروسي كمبادرة منه.

الباحثون بالشؤون الروسية أكدوا أن جزء من الحرب الروسية الأوكرانية هو الرأي العام وعلى هذا الأساس يحاول الرئيس الروسي دائما أن يصور نفسه على انه يريد السلام والأمن للشعب الأوكراني كما يريده للشعب الروسي وبالتالي ضمن هذه المحاولات وافق بوتين على طلب الكنيسة لهدنة في فترة الأعياد.

وأشار الباحثون بالشؤون الروسية الى أن الرفض الأوكراني لهدنة بوتين كان متوقعا لأن الاخيرة الخاسر الأكبر في الحرب تعتبر وقف الاعمال القتالية من اجل الاعياد هو أمر غير منطقي لأن الاحتفالات في أوكرانيا معدومة.

من جهتهم قال خبراء بالشؤون الروسية إن الكنيسة الروسية كانت قد طلبت من الدولتين الروسية والأوكرانية وقف اعمال القتال لفترة وجيزة، مؤكدين أن الطلب الرمزي لبوتين بوقف اعمال القتال هو أمر روحاني بسبب الاعياد.

وأضاف الخبراء بالشؤون الروسية إن هناك تقدم كبير في جبهات القتال بعد دخول القوات الروسية مؤخرا الى أهم المدن في اوكرانيا وإن الحكومة الأوكرانية في هيستيريا بسبب الخسائر.

بدورهم قال باحثون سياسيون إن الغرب لم يكن يتوقع منذ البداية حين أقامت روسية مناورات عسكرية على حدود أوكرانيا وطالبت موسكو الغرب بالتفاوض حول استراتيجية امنية مستقبلية ورفع التهديدات على روسيا اجابت اوروبا باحتقار ولم يكونوا يعتقدون بأن الرئيس بوتين يدخل في العملية العسكرية التي صدمتهم.

الباحثون السياسيون اكدوا أن روسيا بعملياتها العسكرية في أوكرانيا أكدت بأنها تستطيع أن تدافع عن حدودها وكيانها.

ما رأيكم؟

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