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قتيل وجريحان نتيجة إطلاق نار في شركة كجساران للنفط

قتيل وجريحان نتيجة إطلاق نار في شركة كجساران للنفط
السبت ٠٧ يناير ٢٠٢٣ - ١١:١٦ بتوقيت غرينتش

قتل شخص واصيب اثنان بجروح نتيجة عملية اطلاق نار في شركة كجساران النفطية بمحافظة جهارمحال وبختياري.

و بحسب ما أفادت وسائل الاعلام الايرانية فقد قام أحد موظفي شركة كجساران للنفط والغاز بالدخول في القسم الكيميائي للشركة بشكل غير قانوني وبدأ بإطلاق النار على موظفي هذا المكتب.

وبحسب الانباء الواردة فقد قتل موظف وأصيب اثنان في الحادث.

وقدم قائد شرطة بمدينة كجساران إيضاحات حول حادثة إطلاق نار من قبل موظف بأحد مكاتب المدينة حيث قال ان الحادث أدى إلى مقتل شخص وإصابة شخصين.

وأضاف: فور وقوع الحادث نقل المصابون على الفور إلى المستشفى من قبل طواقم الطوارئ، ولسوء الحظ توفي أحدهم في المستشفى.

وأضاف: أن القاتل قدم نفسه إلى مركز الشرطة رقم 11 في المدينة وسلم البندقية، وتجري تحقيقات إضافية بالتعاون مع الجهات القضائية لتوضيح ملابسات الجريمة.

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قتيل وجريحان نتيجة إطلاق نار في شركة كجساران للنفط

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