اقتحام بن غفير للأقصى.. الأزمة والتداعيات

خاص بالعالم

وهو ما ادى الى توتر الاوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة وازمة كبيرة لكيان الاحتلال، حيث عبر أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن قلقهم مما يحدث في القدس المحتلة، وشددوا على ضرورة الحفاظ على الوضع القائم في حرم المسجد الأقصى المبارك.

فصائل المقاومة الفلسطينية، اكدت ان اقتحام بن غفير للمسجدِ الأقصى المبارك، محاولة جبانة وتمثل تصعيدًا خطيرًا وينذر بحرب دينية في المنطقة. فيما اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لابيد، ان الاقتحام يضع كيان الاحتلال في خلاف مع نصف العالم.

يستضيف برنامج "البوصلة" ضيف هذه الحلقة القيادي في الجبهة الديمقراطية محمود خلف ليجيب عن الاسئلة التالية:

1- لماذا اصر بن غفير على القيام بهذا الاقتحام رغم التحذيرات الاسرائيلية والغربية منه وبالرغم من اعلان وسائل اعلام عبرية ان نتنياهو ضغط عليه للتراجع عن الاقتحام؟

2- كيف ستنعكس تبعات هذه الخطوة على كيان الاحتلال الاسرائيلي؟

3- كيف تقرؤون استغلال يائير لابيد لخطوة اقتحام بن غفير للمسجد الاقصى؟

4- هل من الممكن ان نرى خطوات تصعيدية من قبل المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين؟

5- ماذا تغير ما بين اقتحام شارون واقتحام بن غفير؟

7- وزير حرب الاحتلال السابق بيني غانتس، قال ان امن الكيان مرهون بأهواء المتطرفين، كيف تقرؤون هذا التصريح في هذا الوقت تحديدا؟

8- الانقسام في الكيان الاسرائيلي كيف سينعكس على الفلسطينيين من جهة، وعلى الاقليم من جهة اخرى؟

9- في ظل حكومة نتنياهو السابقة ثم حكومة بينيت ولابيد وضعت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة خطوط حمراء وقواعد اشتباك جديدة، هل برايكم ستلتزم بها هذه الحكومة ام لا؟

10- ما هو موقف الدول المطبعة من اعضاء الحكومة الجدد ومواقفهم من المقدسات؟

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