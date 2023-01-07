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تنفيذ حكم الإعدام بحق اثنين من المتورطين بقتل الشهيد عجميان

السبت ٠٧ يناير ٢٠٢٣ - ١٢:١١ بتوقيت غرينتش

إعدام "محمد مهدي كرمي" و "محمد حسيني" المتورطين الرئيسيين في قتل المدافع عن الامن روح الله عجميان.

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تنفيذ حكم الإعدام بحق اثنين من المتورطين بقتل الشهيد عجميان

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