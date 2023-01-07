مفتي عُمان عن الطقس بأمريكا: آيات الله تتوالى نذرها 

العالم - عمان

وفي تغريدة له على صفحته الرسمية بـ"تويتر"، قال: "لا تزال آيات الله تعالى تتوالى نذرها وتتواصل عبرها فيما حدث من الأحوال المناخية المزعجة في ولايات شتى من الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هل رقت القلوب القاسية أو تراجعت النفوس الغارقة في ضلالها وعماها؟!".

وتابع: "فإلى متى هذا التصامم والتعامي عن بوارق الإنذار وقوارع العبر؟.."

وتسببت عاصفة شتوية قوية في انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير وفي تساقط كثيف للثلوج في معظم أنحاء الولايات المتحدة نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي وتسببت في هطول أمطار شديدة، ودرجات حرارة منخفضة بشكل كبير، وانقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي.

ووفقًا لخدمة الطقس الوطنية بأمريكا بلغت سماكة الثلوج في منطقة بوفالو في نيويورك أكثر من متر.