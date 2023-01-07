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لن ترمي بقشر البرتقال بعد الان.. استخدامات مذهلة لن تتوقعها!

لن ترمي بقشر البرتقال بعد الان.. استخدامات مذهلة لن تتوقعها!
السبت ٠٧ يناير ٢٠٢٣ - ٠١:٥٧ بتوقيت غرينتش

البرتقال هو فاكهة شتوية لا يخلو منها أي منزل، للاستمتاع بتناولها، والاستفادة من الفيتامينات الموجودة به، ولكن اليوم لا نتحدث عن الفوائد الصحية لتناول البرتقال، لكن عن استخدامات مختلفة أخرى يمكن أن يكون البرتقال فيها العامل الأساسي.

العالم - منوعات

ونقدم لكم مجموعة من الاستخدامات المذهلة للبرتقال وقشره وفقا لما نشرة موقع " tasteofhome".

التخلص من رائحة القمامة

يمكن إضافة قشور البرتقال في سلة القمامة وذلك لأنه يساعد في امتصاص الروائح الكريهة، ويساعد في استبدالها بأخرى مميزة ومنعشة.

إزالة الروائح الكريهة من الثلاجة

عليك وضع قشر برتقال في برطمان مليء بالملح في ثلاجتك للحفاظ على رائحتها منعشة، أو قطع البرتقال إلى نصفين وغمسها في الملح ويتم توزيعها على رفوف الثلاجة.

منظف وملمع طبيعي

يمكنك تقشير البرتقال وأخذ القشرة البيضاء منه وغمسها في الخل وتركها لمدة أسبوع، مع رجها يوميا، بعد مرور أسبوع عليك تصفية المزيج واستخدامه منظف طبيعي للأسطح والأقمشة، فهو ليس منظفا فقط بل منظف وملمع.

اصنعى أكياسًا لتعطير المنزل

يمكنك غلي قشر البرتقال بمفرده فهو يملأ الجو برائحة منعشة، ويمكن أيضا تجفيف القشور وطحنها ومزجها بحبوب القرنفل والقرفة وبعض من الزيوت العطرية ومزجهم جيدا ثم استخدامه كبخور لتعطير المنزل.

تقشير البشرة

يمكن استخدام قشور البرتقال بمفردها، وذلك بفركها على البشرة وتركها لمدة دقائق ثم فرك البشرة بإسفنجة ناعمة، وذلك للتخلص من الجلد الميت، أو يمكن غمسها في السكر الخشن، ثم يفرك بها البشرة، فالسكر يساعد بالتخلص من الجلد الميت والبرتقال يساعد في تجديد خلايا البشرة وتنعيمها.

تلميع الإستنلس

يمكن استخدام قشور البرتقال عن طريق فرك قشور البرتقال على الأحواض وصنابير المياه، وفركها جيدا، ثم غسلها بالماء الفاتر، فيعمل قشر البرتقال على تلميع الاستانلس واعادة بريقه بشكل خيالي.

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