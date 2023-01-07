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بغداد وباريس تناقشان ملف مخيم الهول السوري

بغداد وباريس تناقشان ملف مخيم الهول السوري
السبت ٠٧ يناير ٢٠٢٣ - ٠٢:١٤ بتوقيت غرينتش

بحث مستشار الأمن القومي العراقي،قاسم الأعرجي، مع السفير الفرنسي في بغداد، اليوم السبت، ملف مخيم الهول السوري وأهمية إنهاء هذا الملف الحساس.

العالم - العراق

وقال مكتب الاعرجي في بيان ، إن الأخير "استقبل بمكتبه اليوم السبت، السفير الفرنسي في بغداد، ايريك شوفاليه".

واستعرض الأعرجي مع السفير الفرنسي، الافتتاح الرائع للجولة الـ25 من منافسات كرة القدم الإقليمية التي تقام في البصرة، معربا عن أن أمل العراقيين بأن يتوّج هذا النجاح برفع الحظر عن الملاعب العراقية.

كما جرى، وفق البيان، "بحث الأوضاع السياسية والأمنية، على الصعيدين الإقليمي والدولي، والتأكيد على أهمية استمرار التعاون والشراكة بين بغداد وباريس، في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات والخبرات".

وشهد اللقاء أيضا، بحث ملف مخيم الهول السوري وأهمية إنهاء هذا الملف الحساس، لدعم جهود مكافحة الإرهاب واستقرار المنطقة والعالم.

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