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المغربي "ياسين بونو" ثالث أفضل حارس مرمى بالعالم

المغربي
السبت ٠٧ يناير ٢٠٢٣ - ٠٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

احتل المغربي ياسين بونو، حارس مرمى منتخب بلاده "أسود أطلس" ونادي إشبيلية الإسباني، المركز الثالث ضمن قائمة أفضل حراس المرمى في العالم في تصنيف الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء.

العالم - المغرب

وجاء بونو في أفضل حراس المرمى لسنة 2022 الذي نشره الاتحاد، أمس الجمعة، في المركز الثالث عالمياً برصيد 55 نقطة.

وتصدر التصنيف البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد الإسباني التصنيف، بـ125 نقطة، تلاه الأرجنتيني إميليانو مارتينيز، لاعب أستون فيلا.

وساهم تألق بونو مع المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم قطر 2022 في وصوله إلى هذا التصنيف، حيث ساهم بشكل بارز في وصول "أسود الأطلس" إلى نصف النهائي لأول مرة في تاريخ الكرة العربية والأفريقية.

كما حقق بونو (31 عاماً) نتائج مميزة مع نادي إشبيلية، حيث حصل على جائزة "زامورا" كأفضل حارس مرمى في "الليغا" الموسم الماضي.

ويسعى عديد من الأندية لضم بونو في الفترة المقبلة، من بينها مانشستر يونايتد وأستون فيلا الإنجليزيين وبايرن ميونيخ الألماني.

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المغربي "ياسين بونو" ثالث أفضل حارس مرمى بالعالم

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