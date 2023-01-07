رغم خدمته للعدوان على اليمن.. السعودية تزج بالعكيمي في زنزانة انفرادية

العالم - السعودية

وكتب الحساب على تويتر: "كلما قلنا ان #السعودية ستراجع مواقفها بشأن قياداتنا والوالد الا إنها تتعامل معنا بحقد عجيب وهاهي اليوم تدخل الوالد زنزانة انفرادية وتمنعه من إجراء أي اتصال بنا فقد فقد الاتصال به منذ اسبوعين ناشدنا العليمي ان يتدخل فكان جوابه أن الوالد سلم الجوف للحوثيين، نناشد الجميع الوقوف معنا".

يذكر أن أمين العكيمي محافظ محافظة الجوف السابق وعضو حزب التجمع اليمني للإصلاح، الذي خدم العدوان السعودي على اليمن خلال السنوات الأخيرة.

كما ان سلطان العرادة وهو عضو المجلس الرئاسي الموالي للسعودية ومحافظ مأرب، قيد الاحتجاز ايضا لدى السلطات السعودية.