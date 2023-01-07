مخيمات شمال لبنان تحيي ذكرى استشهاد قادة النصر 

العالم - لبنان



وإحياء للذكرى السنوية لاستشهاد الحاج قاسم سليماني، أقيم تجمع حاشد دعت اليه الفصائل الفلسطينية بحضور شخصيات من مختلف الأطياف اللبنانية والفلسطينية، اجتمعوا في قاعة اللجنة الشعبية ليحكوا سيرة رجل تاريخه حافل بالانتصارات.

مسؤول اللجنة الشعبية حسن شعبان حيا في كلمة له تضحيات الشهيد القائد سليماني الذي كان مناصرًا وداعمًا لمقاومة الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن الانتصارات التي تحققت يعود فضلها الأساس لهذا الرجل العظيم الذي قدم كل الإمكانات لدعم نضال شعبنا.

من جهته، مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة خالد عودة أكد أن الشهيد سليماني هو بحق قائد الانتصارات على العدو على مدى الأزمان، فهو أول من أدخل الصواريخ إلى المقاومة في فلسطين، والتي غيرت مجرى التاريخ، فهو لم يترك الميادين وخلق توازن الرعب وهزم أسطورة الجيش الذي لا يقهر.

أما رئيس المركز الوطني في الشمال كمال الخير فشدد على أن مشروع الإرهاب التكفيري ومشروع دول التطبيع المدعومة من العدو الاسرائيلي سقط بفضل هذا القائد العظيم الذي لم يترك ساحة المواجهة مع العدو.

وشكر سوريا وإيران، فهما الأساس في دعم المقاومة في فلسطين ولبنان.

وأدان الخير الاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية في فلسطين من قبل حكومة العدو المتطرفة، داعيًا الدول العربية لاتخاذ موقف من العدوان وإسقاط مشروع التطبيع.

كلمة الأحزاب الوطنية اللبنانية ألقاها جلال عون، وأكد فيها أن محور المقاومة نجح في مواجهة مشروع تقسيم المنطقة وشكل ساحة المواجهة بقيادة الشهيد القائد سليماني الذي خاض مواجهة شرسة مع الإدارة الأميركية، وقال إن واجبنا اليوم أن نحمي المقاومة في ظل الهجمة الإسرائيلية التي فتحت حربًا واسعة، وعلينا أن نواجه حتى نحقق مزيدًا من الانتصارات كي نسقط المؤامرات التي تحيكها إدارة الشر الأميركي.

ودعا القوى السياسية اللبنانية أن تسارع إلى انتخاب رئيس جمهورية للبنان يتمسك بالوحدة اللبنانية، وداعم لخيار المقاومة ومتمسك بالثلاثية الذهبية التي تحمي لبنان وجيشه ومقاومته.

من جهته، الأمين العام لحركة التوحيد الاسلامي الشيخ بلال شعبان أكد أن القائد الشهيد سليماني لطالما عمل جاهدًا على تأسيس جيش القدس، وانطلق ليدعم المقاومة في فلسطين منذ انتصار الثورة الاسلامية في إيران، وهو أدرك أن العدو الاسرائيلي لا يفهم الا لغة الصاروخ وهو المشروع الذي هزم أسطورة الجيش الذي لا يقهر.

ولفت الى أن استهداف الشهيد سليماني هدفه اسقاط المقاومة لكن دمه صنع الانتصارات ونحن على خطى الشهيد سليماني حتى تحرير فلسطين.

كلمة الفصائل الفلسطينية ألقاها صالح عبد الوهاب ورأى فيها أن اسم الشهيد سليماني ما زال يرعب اسطورة العدو فهو القائد الذي حمل راية فلسطين، وهو العاشق الذي قدم أغلى ما يمكن لنصرة الشعب الفلسطيني، وهذا كان سببًا رئيسيًا لاغتياله فهو الشهيد القائد الذي سيبقى أيقونة فلسطين وبهذه المناسبة سنظل اوفياء لدمه والتحية باسم الكبرى باسم المشاركين للرمز القائد السيد حسن نصر الله.