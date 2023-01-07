الدفاع الروسية: مقتل نحو 120 عسكرياً أوكرانياً وإسقاط 4 طائرات مسيرة في عمليات للقوات الروسية لصد هجمات قوات كييف بمناطق متفرقة

قناة العالم
السبت ٠٧ يناير ٢٠٢٣
٠٤:٥٩ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
سبورتي
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
>
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
رئيس أركان القوات المسلحة الايرانية اللواء باقري: ملف الثأر من الذين أمروا وارتكبوا اغتيال الشهيد سليماني سيبقى مفتوحا حتى تتم معاقبة الإرهابيين
رئيس أركان القوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري: ايران ومحور المقاومة لا زالا يحتفظان بحق الثأر من الذين أمروا وارتكبوا اغتيال الشهيد سليماني
الدفاع الروسية: مقتل نحو 120 عسكرياً أوكرانياً وإسقاط 4 طائرات مسيرة في عمليات للقوات الروسية لصد هجمات قوات كييف بمناطق متفرقة
القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء سلامي: كل بُعد من أبعاد الحرب التي يفرضها الأعداء علينا تحول بهمة قوات التعبئة الى ساحة سلام واستقرار
القائد العام لحرس الثورة الاسلامية في ايران اللواء سلامي: هدف الأعداء هو نشر الفقر في مجتمعنا لذلك انتقلنا إلى محاربة الفقر والحرمان
قائد الثورة الاسلامية في ايران يصدر امنا بتعيين الفريق احمد رضا رادان قائدا عاما لقوى الامن الداخلي
كلمة قائد فيلق القدس العميد إسماعيل قاآني خلال حفل تأبيني في الذكرى الثالثة لإستشهاد قادة النصر
الدفاع الروسية: مقتل نحو 120 عسكرياً أوكرانياً وإسقاط 4 طائرات مسيرة في عمليات للقوات الروسية لصد هجمات قوات كييف بمناطق متفرقة
السبت ٠٧ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٣١ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
أوروبا
هدنة بوتين ورفض كييف والتسليح الغربي
السبت ٠٧ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٩
انقلاب الصورة
الاسرائيليون: حكومة نتنياهو، حكومة انقلاب
السبت ٠٧ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:١٩
التواصل
تساقط الثلوج في طهران
السبت ٠٧ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:١٨
خاص بالعالم- مراسلون
لبنان ..استمرار للأزمة وغياب للحوار
الجمعة ٠٦ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٠
أهم الأخبار
من جديد، مطالب عراقية بخروج القوات الأجنبية... الحصار حرب، اليمن ينتفض ضد العدوان
الجمعة ٠٦ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:١٢
خاص بالعالم- مراسلون
مسيرة"حرية كرامة ديمقراطية"- 2014
الجمعة ٠٦ يناير ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٣
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
"السترات الصفراء" تنظم احتجاجا ضد الأوضاع المعيشية في باريس
اللواء باقري: استراتيجية طرد الأمريكيين من المنطقة ستتواصل حتى تتحقق نتائجها
الرئيس اللبناني السابق يلتقي السفير الإيراني في بيروت
رغم خدمته للعدوان على اليمن.. السعودية تزج بالعكيمي في زنزانة انفرادية
العميد أشتياني: وزارة الدفاع تدعم قيادة قوى الامن الداخلي بما يحقق راحة وأمن الشعب
رؤساء السلطات الثلاث يبحثون أهم قضايا البلاد
مقالات و تحليلات
ماذا يعني رفض كييف وقف العمليات العسكرية لـ36 ساعة؟
حكومة نتنياهو المتطرفة تضع المطبعين العرب الجدد في ورطة..كيف سيكون ذلك؟
حزب الله يُبدِّد أوهام ما بعد الترسيم البحري: ممنوع تغيير قواعد الاشتباك
ما بعد الشيخ النمر: الأمل ما زال موجودا..!
كيف سيتعامل نتنياهو مع معادلة الأقصى مقابل تفجير المنطقة؟
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.